2018-09-26T18:40:41+03:00
Происшествия

Житель Ростовской области, укусивший автоинспектора, заплатить штраф в 70 тысяч рублей

Мужчину признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Житель Ростовской области, укусивший автоинспектора, заплатить штраф.Житель Ростовской области, укусивший автоинспектора, заплатить штраф.
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В Ростовской области вынесен приговор жителю Верхнедонского района, который подозревался в нападении на сотрудника правоохранительных органов при исполнении должностных обязанностей.

- Следствием и судом установлено, что в июне мужчина, находясь за рулем автомашины, был остановлен инспектором ДПС за нарушение правил дорожного движения, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО.

В ходе составления административного материала, он, пытаясь скрыться, укусил за руку сотрудника ГИБДД. Тот прощать такое поведение не стал, а вскоре в отношении хулигана возбудили уголовное дело.

При вынесении решения суд принял во внимание то, что мужчина раскаялся в содеянном, компенсировал в полном объеме причиненный ущерб, а также принес свои извинения, а ранее к уголовной ответственности не привлекался. Приговор достаточно мягкий - штраф в размере 70 тысяч рублей.

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