Житель Ростовской области, укусивший автоинспектора, заплатить штраф в 70 тысяч рублей
В Ростовской области вынесен приговор жителю Верхнедонского района, который подозревался в нападении на сотрудника правоохранительных органов при исполнении должностных обязанностей.
- Следствием и судом установлено, что в июне мужчина, находясь за рулем автомашины, был остановлен инспектором ДПС за нарушение правил дорожного движения, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО.
В ходе составления административного материала, он, пытаясь скрыться, укусил за руку сотрудника ГИБДД. Тот прощать такое поведение не стал, а вскоре в отношении хулигана возбудили уголовное дело.
При вынесении решения суд принял во внимание то, что мужчина раскаялся в содеянном, компенсировал в полном объеме причиненный ущерб, а также принес свои извинения, а ранее к уголовной ответственности не привлекался. Приговор достаточно мягкий - штраф в размере 70 тысяч рублей.