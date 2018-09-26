2018-09-26T18:48:48+03:00
Происшествия

В Ростове аферист сдал в ломбард дешевую бижутерию под видом драгоценностей

В отношении хитреца возбудили уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону местный житель оказался под следствием. Согласно официальной версии стражей порядка, мужчина обманул ломбард на 13 тысяч рублей.

- В отдел полиции № 5 УМВД России по городу Ростову-на-Дону (Октябрьский район) обратился владелец одного из ломбардов с заявлением о том, что неизвестный сдал поддельные ювелирные украшения, - пояснили в правоохранительных органах донского региона.

Учитывая, что при сдаче драгоценностей на оценку в обязательном порядке требуются документы, стражам порядка не пришлось долго искать обманщика. Им оказался 27-летний житель Ростова. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, его подозревают в мошенничестве. Если вина ростовчанина будет доказана в суде, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Стражи порядка вычислили обманщика

Стражи порядка вычислили обманщика

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