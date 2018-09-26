2018-09-26T18:57:57+03:00
Происшествия

В Ростовской области 22-летний парень угнал чужую машину, чтобы покататься

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
В Ростовской области 22-летний парень угнал чужую машину, чтобы покататьсяВ Ростовской области 22-летний парень угнал чужую машину, чтобы покататься
Изменить размер текста:

В Ростовской области задержан 22-летний житель города Гуково, которого подозревают в похищении чужой машины. Как говорится в официальном сообщении правоохранительных органов, будучи пьяным, он сначала попытался угнать ВАЗ-21053, но ему удалось только повредить замок.

- Когда завести автомобиль не получилось, мужчина оттолкнул транспортное средство на восемь метров и оставил его, - пояснили стражи порядка. - В эту же ночь мужчина повредил замок двери и, соединив провода зажигания, угнал ВАЗ-21140. Покатавшись на чужом автомобиле, он бросил его на дороге в городе Гуково.

Злоумышленника вычислили и задержали. Теперь он фигурант уголовного дела. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове аферист сдал в ломбард дешевую бижутерию под видом драгоценностей
Житель Ростовской области, укусивший автоинспектора, заплатить штраф в 70 тысяч рублей
В Ростовской области задержали 700 килограммов раков без документов
Ярмарка на Покров в станице Каргинской 7 октября 2018: полная программа мероприятий
В Ростовской области за неделю 10,4 тысячи заболевших ОРВИ
Регистрация умерших и архивные справки в Ростове-на-Дону 2018: адрес, телефон
«Жопка огонь!»: пловчиха Юлия Ефимова продемонстрировала идеальный вид сзади
В Ростове-на-Дону разрабатывают инновационный парогенератор нового поколения
Хейтеры заподозрили жену Тарасова в новой беременности
Жительница Ростова-на-Дону просит изменить движение маршруток № 65
Вооруженная ножом обиженная торговка гонялась за мужчиной по Ростову-на-Дону
На барахолке Ростова-на-Дону продают антикварное пианино 19 века за 6,7 млн рублей
Пожаловаться на капремонт ростовчане смогут прямо в Генпрокуратуру РФ
В Ростовской области двухлетний ребенок погиб от удара током из-за неисправного удлинителя
В Ростовской области могут повысить взносы на капремонт, однако льготы власти пообещали сохранить
В Ростовской области в аварии пострадали восемь человек
В Ростове-на-Дону мужчине, изнасиловавшему 15-летнюю школьницу, дали 9 лет "строгача"