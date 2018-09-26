В Ростовской области 22-летний парень угнал чужую машину, чтобы покататься

26 Сент. 18:57 2018-09-26T18:57:57+03:00

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В Ростовской области задержан 22-летний житель города Гуково, которого подозревают в похищении чужой машины. Как говорится в официальном сообщении правоохранительных органов, будучи пьяным, он сначала попытался угнать ВАЗ-21053, но ему удалось только повредить замок.

- Когда завести автомобиль не получилось, мужчина оттолкнул транспортное средство на восемь метров и оставил его, - пояснили стражи порядка. - В эту же ночь мужчина повредил замок двери и, соединив провода зажигания, угнал ВАЗ-21140. Покатавшись на чужом автомобиле, он бросил его на дороге в городе Гуково.

Злоумышленника вычислили и задержали. Теперь он фигурант уголовного дела. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.