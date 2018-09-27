«Жесткие пацаны»: экстремал повис в воздухе в Ростове-на-Дону на заброшенном заводе

СЕГОДНЯ 09:34 2018-09-27T09:34:57+03:00

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В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают 30-секундный ролик, на котором экстремалы показали свое мастерство. В частности, один из них повис в воздухе, держась за руку своего товарища. В другой у него была селфи-палка.

- Заброшенный мусоросжигательный завод на Змиевке, - написал автор ролика. - Трюк без страховки, только крепкое рукопожатие. Не повторять!

Всего за несколько часов видеоролик посмотрели больше 17 тысяч человек. Однако вряд ли главные герои ожидали такой реакции. В комментариях ростовчане не одобрили увиденное.

- Конечно, каждый выбирает как ему жить и чем заниматься, - написал один из них. - Вот этот цирк может стоить всей жизни.

Другой считает: «Да уж, понимаю экстрима не хватает, но жизнь-то дороже! К чему это все?»/

Были и такие: «Жесткие пацаны», «Тест на доверие» или «Ну не показывайте таких, дети смотрят, могут повторить».

- Там высота восемь метров, кроме урока на полгода и больничного ничего страшного не будет, - успокоил пользователей еще один Интернет-пользователь.