СЕГОДНЯ 10:03 2018-09-27T10:03:17+03:00

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В Ростовской области начались ветеринарные обработки скота и птицы. Об этом сообщили в правительстве региона. Речь идет о массовых осенних ветеринарных обработках и диагностических исследованиях скота и птицы. Цель - профилактика и предупреждения опасных и заразных болезней.

Сообщается, что необходимые процедуры будут осуществлять в несколько этапов. Сначала ветврачи проведут планово-диагностические и профилактические мероприятия каждого животного. Сюда войдут взятие крови и исследование ее на бруцеллез, лейкоз и пр. После этого здоровым животным сделают прививку против сибирской язвы, бешенства и нодулярного дерматита. Кроме того, в зависимости от эпизоотической ситуации в районе перечень прививок может быть изменен.

Известно, что такая осенняя «диспансеризация» продлится следующие три месяца. Сообщается, что массовые обработки скота проводятся дважды в год во всех районах области. В среднем за год донские ветеринары проводят более 4,5 миллиона диагностических исследований и лечебно-профилактических процедур.