2018-09-27T10:46:42+03:00
Общество

Сельскохозяйственная ярмарка 29 сентября 2018 в Ростове-на-Дону: где пройдет

Выясняем, где пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка в Ростове-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка в Ростове-на-Дону.Выясняем, где пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка в Ростове-на-Дону.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Сельскохозяйственная ярмарка 29 сентября 2018 в Ростове-на-Дону: где пройдет. Как сообщили в правительстве региона, она состоится на улице 14-ая Линия, 84 на площадке одного из городских гипермаркетов. Покупателей будут ждать с 07:00 до 15:00 в ближайшую субботу.

Как рассказали организаторы, на ярмарке будут представлены фрукты и овощи, мясная и молочная продукция, а также хлебобулочные и кондитерские изделия, мед. Кроме того, там же можно побрести рыбу и рыбную продукцию.

Обещают, что цены будут ниже рыночных на десять-пятнадцать процентов.

Напомним, такие ярмарки происходят в донской столице достаточно регулярно. На них приезжают фермеры со всех уголков Ростовской области, чтобы продать свою продукцию. Как правило, торговые ряды разворачиваются на проспекте Кировском. Однако на этот раз было выбрано другое место.

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