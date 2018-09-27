В Дигорском ущелье Северной Осетии погибла 71-летняя туристка из Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 10:38 2018-09-27T10:38:51+03:00

Одна из пожилых туристок (на фото слева сотрудник полиции на месте обнаружения тела) погибла, вторая, к счастью, выжила (на фото справа). Снимки предоставлено ГУ МВД по РСО-Алания.

Ее подруга-пенсионерка, с которой они вместе решили покорить гору Кубус, тоже сорвалась с горной скалы, но чудом осталась жива

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В горах Северной Осетии погибла пожилая туристка из Ростова-на-Дону, сорвавшись со скалы в Дигорском ущелье.

- Всего в туристической группе, которая прибыла на отдых на одну из баз отдыха в Ирафский район из Ростова, было двенадцать человек, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в республиканском главке МВД. - Четверо из них отправились покорять гору Кубус (высота 2341 метр над уровнем моря. - прим. ред.), но через некоторое время двое из них захотели вернуться назад, а две подруги-пенсионерки (одной 81 год, другой 79 лет) решили продолжить подъем. Но вскоре связь с ними прервалась. И тогда на маршрут, которым они следовали, была тут же направлена группа из 20 сотрудников полиции.

Одну из пенсионерок-путешественниц, которая помладше, нашли в низине — травмированную, но, к счастью, живую. Она-то и сообщила подробности случившегося.

Как оказалось, женщины, хорошенько поразмыслив, все-таки тоже вознамерились возвращаться на базу, но выбрали другую дорогу для спуска. И в какой-то момент, продвигаясь по скале, поскользнулись и сорвались вниз. Одной повезло — она каким-то чудом сумела зацепиться и не полететь в ущелье. А вот с другой вышло намного хуже.

- К ее поискам подключились сотрудники МЧС, пограничной службы, местные жители, - сообщили подробности в ГУ МВД. - Им пришлось прочесать близлежащую местность — и вскоре они обнаружили тело второй пропавшей: при падении туристка получила травмы, несовместимые с жизнью.