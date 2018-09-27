2018-09-27T11:44:08+03:00
Происшествия

Пьяный пассажир задержал вылет лайнера из «Платова» во «Внуково», устроив скандал на борту

Принявший на грудь излишнее количество спиртного ростовчанин вступил в перебранку с командиром воздушного судна
Александр СТЕПАНОВ
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Не всем пассажирам удается спокойно улететь из Ростова-на-Дону.Не всем пассажирам удается спокойно улететь из Ростова-на-Дону.Фото: Александр СТЕПАНОВ
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Инцидент произошел перед вылетом лайнера, которому предстояло сделать рейс из ростовского аэропорта «Платов» в московский аэропорт «Внуково». Один из пассажиров, перебравший перед вылетом спиртного в кафешках в зоне ожидания, оказавшись в салоне в своем кресле, напрочь отказался пристегнуть ремень безопасности.

- Не помогло даже вмешательство командира воздушного судна, который лично просил мужчину вести себя прилично и выполнить обязательные требования безопасности, которые должны соблюдать абсолютно все, - рассказал «КП» - Ростов-на-Дону» подробности источник в «Платове». - В итоге пришлось вызвать наряд полиции.

Завидев группу товарищей в форме, скандалист хоть и перестал буянить и хотел было, после оправданий, «решить вопрос миром», однако его сопроводили в дежурную часть линейного отдела МВД. Разумеется, все это повлияло на время отправления самолета в путь: он выбился из графика.

- В отношении ростовчанина составлены административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения и нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте, - прокомментировали инцидент в управлении на транспорте МВД России по СКФО.

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