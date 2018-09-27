В Семикаракорском районе вандалы подожгли памятник советским воинам

СЕГОДНЯ 12:17 2018-09-27T12:18:52+03:00

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Прокуратура Ростовской области распространила официальное сообщение о возбуждении уголовного дела по факту осквернения захоронения и архитектурного сооружения, посвященного борьбе с фашизмом.

- По версии органа предварительного расследования, в ночь с 23 на 24 сентября гражданин поджог памятные венки, находящиеся на мраморных надгробьях, что повлекло за собой уничтожение таблички с фамилиями захороненных, - рассказали в надзорном ведомстве.

В настоящее время проводятся следственные действия, расследование по делу взято на контроль. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Напомним, несколько лет назад в Азове подросток-вандал разорил кладбище ветеранов Великой Отечественной войны. На могилы было страшно смотреть: покореженные кресты, разбитые плиты и вазы для цветов. Молодого человека задержали и осудили к лишению свободы.