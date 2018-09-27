2018-09-27T12:38:11+03:00
Происшествия

В Таганроге грузовик смял иномарку

Очевидцы сообщили о большой пробке
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В среду, 26 сентября, в Таганроге невнимательность водителей стала причиной большой пробки на пересечении улиц Сызранова и Чехова. По предварительным данным, на кольце мужчина, управляя Volkswagen, во время маневра не рассчитал угол поворота и сильно приблизился к грузовику с прицепом. Водитель последнего то ли не заметил машину, то ли поздно затормозил, но в итоге задел иномарку, припечатав к бордюру.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, пострадали машины, а участники аварии отделались испугом и потеряли время на оформление происшествия.

Напомним, накануне в Миллеровском районе, по предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» на скорости не справился с управлением, машина выскочила на встречную полосу, где врезалась в «девяносто девятую». В результате пострадали сразу восемь человек, в том числе подросток.

ДТП Таганрог.

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