2018-09-27T13:48:30+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону студент ДГТУ разработал уникальный слуховой аппарат

Он будет предназначен для людей, полностью лишенных слуха
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото предоставлено пресс-службой ДГТУФото предоставлено пресс-службой ДГТУ
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В Ростове-на-Дону студент 3-го курса ДГТУ Илья Коренц создал тактильный слуховой аппарат для использования людьми со стопроцентной (!) глухотой. Инновация уже успешно прошла первые испытания.

- Специальный алгоритм в нем позволяет передавать все характеристики звука без искажений, преобразуя звуковую информацию в тактильные ощущения, - рассказал Илья. - Таким образом, даже люди, которые совсем лишены слуха, смогут чувствовать и анализировать окружающие звуки через кожу, а также определять их источники. К примеру, различать, когда открылась форточка, когда прозвенел звонок и так далее. Аппарат оборудован кнопкой включения, а также шкалой и регулятором уровня сигнала. Пользователь сможет самостоятельно регулировать уровень вибрации.

Известно, что существуют косвенные аналоги устройства, но они не предоставляют каких-либо характеристик звука, а лишь уведомляют человека о его наличии. Примерная стоимость итогового аппарата не превысит 10 тысяч рублей. Свой проект студент уже подал на конкурс-смотр изобретателей «Донская сборка - 2018».

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