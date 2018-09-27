2018-09-27T16:17:31+03:00
Общество

«Попа на вес золота»: После откровенного фото пловчиху Юлию Ефимову позвали замуж

На странице спортсменки сотни комментариев от разгоряченных поклонников
ГОШЕВ Игорь
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На странице спортсменки сотни комментариев от разгоряченных поклонников. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.На странице спортсменки сотни комментариев от разгоряченных поклонников. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.
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Чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова уже сутки получает сотни комплиментов от поклонников в своем Инстаграм. На своей странице в социальных сетях спортсменка опубликовала фото, на котором она стоит спиной к фотографу. Звезда российской сборной по плаванию продемонстрировала бассейн, где проходят ее тренировки. Однако поклонников больше впечатлил откровенный купальник красавицы.

- Мозги клинит от этой части ниже поясницы. Даже язык отнимается, - написал один из поклонников.

- Работать уже бесполезно сегодня после таких фото, - вторит ему другой.

- Попа на вес золота, - не удержался от комплиментов третий.

А еще один фанат Ефимовой решил не ограничиваться комплиментами, а просто позвал красавицу из Волгодонска Ростовской области замуж.

Подписчики не устают хвалить спортсменку за то, что она не почивает на лаврах, а постоянно тренируется.

pryanya93pryanya93
Немного потренировались, и снова в бой
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