2018-09-27T16:17:03+03:00
Общество

«Образ дня»: Вязанный костюм «Мисс Россия» Татьяны Котовой свел с ума подписчиков

В моде — не только вязанные труселя
ГОШЕВ Игорь
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Образ «Мисс Россия» Татьяны Котовой свел с ума подлписчиков. Фото: инстаграм Татьяны Котовой.Образ «Мисс Россия» Татьяны Котовой свел с ума подлписчиков. Фото: инстаграм Татьяны Котовой.
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Похоже, в этом году как никогда в моде будут вязанные вещи. Об этом можно судить, присмотревшись внимательно к Инстаграм «Мисс Россия» Татьяны Котовой. Красавица, которая сейчас строит сольную карьеру, опубликовала очередной look. На ней - вязанная юбка и топик насыщенного зеленого цвета. Поклонники тут же назвали его «Образ дня» и засыпали модель комплиментами.

Но историю с вязанными бикини до сих пор припоминают и даже предлагают связать ей носки или сапоги. Казалось, поклонников красотки сложно чем-то удивить. Но, если судить по количеству лайков, то они понравились поклонникам звезды также, как и ее фото без трусиков. Напомним, из-за них на Котову обрушился шквал негатива. После этого ей пришлось ответить всем завистникам и опубликовать видео, на котором она рассказала, как на самом деле делаются такие снимки.

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