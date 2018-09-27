2018-09-27T15:51:28+03:00
Общество

«Отдай это тело мне»: поклонники засыпали лайками звезду Playboy Марию Лиман

Хейтеры заметили, что после замужества красавица стала реже публиковать снимки
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Хейтеры заметили, что после замужества красавица стала реже публиковать снимки. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Хейтеры заметили, что после замужества красавица стала реже публиковать снимки. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
Изменить размер текста:

Хейтеры заметили, что после тайного замужества звезда Playboy Мария Лиман стала заметно реже выкладывать откровенные фото. Если до этого на странице модели они появлялись почти каждый день, то теперь новую карточку подписчики ждут хотя бы раз в неделю.

Каждое ее фото набирает тысячи лайков, а от комплиментов нет отбоя. Но в свете последних событий одна из поклонниц прямо написала модели: «Отдай это тело мне!». Мол, чего добру-то пропадать, раз сама другими делами занята.

Но как удалось выяснить «Комсомольской правде-Ростов», у звезды сейчас практически нет свободного времени. И дело не в семейной жизни, а в том, что она занята в съемках очередного фильма. Красавица активно пробует себя на актерском поприще и мечтает покорить Голливуд. Кроме того, в этом году она снова планирует попасть на обложку журнала Playboy.

liman_marialiman_maria
Мария Лиман
18038 отметок «Нравится»169 комментариевInstagram

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области ликвидировано более 840 свалок
Приток инвестиций в Ростовскую область в текущем году вырос на 4 процента
В Ростове-на-Дону в парке 1 Мая будут показывать фильмы
В Ростове-на-Дону 9-летний мальчик разбил голову, упав с дырявого надувного батута в торговом центре
В Ростовской области 40-летний мужчина объявлен в розыск
В Аксайском районе будут судить мужчину, едва не убившего соседа
«Образ дня»: Вязанный костюм «Мисс Россия» Татьяны Котовой свел с ума подписчиков
«Попа на вес золота»: После откровенного фото пловчиху Юлию Ефимову позвали замуж
В Ростове-на-Дону студент ДГТУ разработал уникальный слуховой аппарат
В Таганроге грузовик смял иномарку
В Семикаракорском районе вандалы подожгли памятник советским воинам
Пьяный пассажир задержал вылет лайнера из «Платова» во «Внуково», устроив скандал на борту
В Дигорском ущелье Северной Осетии погибла 71-летняя туристка из Ростова-на-Дону
Сельскохозяйственная ярмарка 29 сентября 2018 в Ростове-на-Дону: где пройдет