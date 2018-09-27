«Отдай это тело мне»: поклонники засыпали лайками звезду Playboy Марию Лиман

СЕГОДНЯ 15:48 2018-09-27T15:51:28+03:00

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Хейтеры заметили, что после тайного замужества звезда Playboy Мария Лиман стала заметно реже выкладывать откровенные фото. Если до этого на странице модели они появлялись почти каждый день, то теперь новую карточку подписчики ждут хотя бы раз в неделю.

Каждое ее фото набирает тысячи лайков, а от комплиментов нет отбоя. Но в свете последних событий одна из поклонниц прямо написала модели: «Отдай это тело мне!». Мол, чего добру-то пропадать, раз сама другими делами занята.

Но как удалось выяснить «Комсомольской правде-Ростов», у звезды сейчас практически нет свободного времени. И дело не в семейной жизни, а в том, что она занята в съемках очередного фильма. Красавица активно пробует себя на актерском поприще и мечтает покорить Голливуд. Кроме того, в этом году она снова планирует попасть на обложку журнала Playboy.