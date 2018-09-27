2018-09-27T15:55:39+03:00
Общество

В Аксайском районе будут судить мужчину, едва не убившего соседа

Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Житель Аксайского района накинулся с ножом на соседаЖитель Аксайского района накинулся с ножом на соседа
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В Аксайском районе будут судить 31-летнего мужчину, которого подозревают в покушении на убийство. Согласно официальной версии, в мае нынешнего года он крупно поссорился с соседом, с которым отношения были весьма натянутые. Во время конфликта слова закончились, а под рукой оказался кухонный нож.

- Обвиняемый, находясь по месту своего жительства, в ходе конфликта со своим соседом, нанес последнему шесть ударов ножом, - пояснили в следкоме. - Довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство мужчины, обвиняемый не смог, так как его действия были пресечены.

Соседа с ранениями доставили в больницу, где успели спасти его жизнь, а подозреваемого - в отдел полиции. Расследование уголовного дела уже завершено, скоро он предстанет перед судом, а грозит ему до десяти лет лишения свободы.

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