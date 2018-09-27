В Ростовской области 40-летний мужчина объявлен в розыск

СЕГОДНЯ 16:21 2018-09-27T16:21:54+03:00

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В Ростовской области в розыск объявлен 40-летний мужчина. Известно, что Борис Гаценко пропал в понедельник, 24 сентября, 2018 года. Однако с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно ни близким, ни родным.

- В тот день мужчина был одет в спортивную ветровку с белыми, синими и красными полосами, черные брюки, рубашка светлая с коротким рукавом, туфли черного цвета, - рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. - На вид 40 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые и волосы светло-русые.

Известно, что мужчина исчез в Неклиновском районе. В настоящее время листовки с его изображением расклеивают по всей Ростовской области - на территории крупных торговых центров, вокзалах, остановочных комплексов и везде, где бывает много народу.

Волонтеры просят не проходить мимо чужой беды и, если вы знаете, где может находиться Борис Гаценко, позвонить по телефонам, указанным ниже.