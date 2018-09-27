2018-09-27T16:21:54+03:00
Общество

В Ростовской области 40-летний мужчина объявлен в розыск

Мужчина пропал в понедельник, 24 сентября
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Мужчина пропал в понедельник, 24 сентября. Фото: "Лиза Алерт Юг".Мужчина пропал в понедельник, 24 сентября. Фото: "Лиза Алерт Юг".
Изменить размер текста:

В Ростовской области в розыск объявлен 40-летний мужчина. Известно, что Борис Гаценко пропал в понедельник, 24 сентября, 2018 года. Однако с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно ни близким, ни родным.

- В тот день мужчина был одет в спортивную ветровку с белыми, синими и красными полосами, черные брюки, рубашка светлая с коротким рукавом, туфли черного цвета, - рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. - На вид 40 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые и волосы светло-русые.

Известно, что мужчина исчез в Неклиновском районе. В настоящее время листовки с его изображением расклеивают по всей Ростовской области - на территории крупных торговых центров, вокзалах, остановочных комплексов и везде, где бывает много народу.

Волонтеры просят не проходить мимо чужой беды и, если вы знаете, где может находиться Борис Гаценко, позвонить по телефонам, указанным ниже.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области ликвидировано более 840 свалок
Приток инвестиций в Ростовскую область в текущем году вырос на 4 процента
В Ростове-на-Дону в парке 1 Мая будут показывать фильмы
В Ростове-на-Дону 9-летний мальчик разбил голову, упав с дырявого надувного батута в торговом центре
В Аксайском районе будут судить мужчину, едва не убившего соседа
«Отдай это тело мне»: поклонники засыпали лайками звезду Playboy Марию Лиман
«Образ дня»: Вязанный костюм «Мисс Россия» Татьяны Котовой свел с ума подписчиков
«Попа на вес золота»: После откровенного фото пловчиху Юлию Ефимову позвали замуж
В Ростове-на-Дону студент ДГТУ разработал уникальный слуховой аппарат
В Таганроге грузовик смял иномарку
В Семикаракорском районе вандалы подожгли памятник советским воинам
Пьяный пассажир задержал вылет лайнера из «Платова» во «Внуково», устроив скандал на борту
В Дигорском ущелье Северной Осетии погибла 71-летняя туристка из Ростова-на-Дону
Сельскохозяйственная ярмарка 29 сентября 2018 в Ростове-на-Дону: где пройдет