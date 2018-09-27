В Ростове-на-Дону 9-летний мальчик разбил голову, упав с дырявого надувного батута в торговом центре

СЕГОДНЯ 16:41 2018-09-27T16:46:15+03:00

Предпринимателю грозит до двух лет лишения свободы

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В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, по вине которого, согласно официальной версии, пострадал девятилетний мальчик. Бизнесмен установил в торговом центре батут для детей, вот только он был с дефектом, из-за чего пострадал ребенок.

- Мальчик, скатываясь с горки, через через отверстие выпал с батута и упал на пол, - рассказали в следкоме. - В результате получил телесное повреждение - в ушибленную рану затылочной области.

Как оказалось, в сетке боковой стены ограждения было механическое повреждение в виде отверстия. После случившегося предприниматель перевез батут домой, где самостоятельно произвел замену боковой сетки.

- В настоящее время надувной батут изъят, по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - добавляют в следкоме.