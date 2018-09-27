2018-09-27T17:17:43+03:00
Экономика

Приток инвестиций в Ростовскую область в текущем году вырос на 4 процента

Финансовые вложения в экономику донского региона за шесть месяцев 2018-го составили 168 млрд рублей
Александр СТЕПАНОВ
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Экономика региона получила серьезные финансовые вливания, но, большей частью, краткосрочные.Экономика региона получила серьезные финансовые вливания, но, большей частью, краткосрочные.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Как следует из информации, представленной Ростовстатом, финансовые вложения в экономику Ростовской области предприятий и организаций в январе-июне 2018-го составили 168 млрд 60 млн рублей — это почти на 4 процента больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года (161,8 млрд рублей).

Причем, это были в основной своей массе краткосрочные инвестиции — таковых вливаний оказалось 157,6 млрд, они, собственно, и обеспечили общий рост. А вот инвестиции в основной капитал в сравнении с прошлым годом, когда был продемонстрирован впечатляющий взлет по их привлечению (почти на треть, до 113,7 млрд), в первой половине нынешнего года сократились более чем на четверть, до 83,8 млрд рублей.

Падение показали, соответственно, и долгосрочные инвестиции — примерно наполовину, с 18,6 млрд в январе-июне 2017-го до 10,5 млрд за полгода 2018-го.

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