2018-09-27T18:37:47+03:00
Происшествия

В Ростовской области задержали мужчину, который ограбил аптеку, вооружившись монтировкой

Злоумышленник похитил 60 тысяч рублей
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Сотрудники полиции задержали подозреваемого через суткиСотрудники полиции задержали подозреваемого через суткиФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Новочеркасске стражи порядка раскрыли ограбление местной круглосуточной аптеки. Согласно официальной версии, 31-летний мужчина дождался когда стемнеет, после чего постучался в дверь, за которой находилась фармацевт.

- Под предлогом срочного приобретения лекарственных препаратов уговорил сотрудницу впустить его в помещение, - рассказали в правоохранительных органах.

Пока женщина отвлеклась на подбор перечня препаратов, мужчина, используя металлический лом, вскрыл дверь и повредил кассовый аппарат, после чего похитил выручку. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.

Сотрудница, которой злоумышленник угрожал монтировкой, вызывала полицию, как только тот сбежал с добычей. Стражи порядка, просмотрев запись с камеры наблюдения, опознали грабителя и задержали по горячим следам. Мужчина даже не успел потратить все похищенные деньги. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

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