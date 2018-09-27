2018-09-27T18:10:45+03:00
Происшествия

В Ростовской области пресекли две попытки передать наркотики в исправительные колонии

Уже возбуждено одно уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Сотрудники службы исполнения наказания донского региона пресекли сразу две попытки передать наркотики в колонии. Первый случай произошел у ИК-2 (Ростов-на-Дону).

- На территории, прилегающей к запретной зоне учреждения, задержали жителя Новошахтинска, - рассказали подробности в пресс-службе ведомства. - При проведении личного досмотра у гражданина обнаружены 1534 таблетки лекарственного препарата, три свертка с веществом каннабис и три свертка с порошкообразным веществом.

Учитывая наличие наркотиков, были вызваны сотрудники полиции, которые поместили гражданина в следственный изолятор, ему грозит уголовное дело. Вторая подозреваемая - местная жительница, которая спрятала наркотики в продуктовый набор для одного из осужденных. Но оперативники заметили вещество со специфическим запахом.

В Ростовской области пресекли две попытки передать наркотики в колонии.

В Ростовской области пресекли две попытки передать наркотики в колонии.

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