2018-09-27T18:29:39+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону количество ДТП снизилось на 16%

Аварии провоцируют как водители, так и пешеходы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
В Ростове-на-Дону количество ДТП снизилось на 16%В Ростове-на-Дону количество ДТП снизилось на 16%
Изменить размер текста:

Цифры были озвучены на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Ростове-на-Дону. Так, за 8 месяцев текущего года зафиксировано снижение количество ДТП на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В рамках заседания было отмечено, что основные причины дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими – это нарушение пешеходами правил дорожного движения, непропуск их водителями, а также столкновение транспортных средств из-за ошибок в очередности проезда. Специалисты видят выход не только в профилактике, но и грамотном распределении автомобильных потоков.

В частности, в Ростове-на-Дону выполнен первый этап работ по переводу городской автоматизированной системы управления дорожным движением на качественно иной уровень функционирования, предусматривающий создание единой информационной системы. Преобразования коснулись проспектов Шолохова, Театрального и улицы Большая Садовая.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области пресекли две попытки передать наркотики в исправительные колонии
В Ростовской области задержали мужчину, который ограбил аптеку, вооружившись монтировкой
В Ростовской области ликвидировано более 840 свалок
Приток инвестиций в Ростовскую область в текущем году вырос на 4 процента
В Ростове-на-Дону в парке 1 Мая будут показывать фильмы
В Ростове-на-Дону 9-летний мальчик разбил голову, упав с дырявого надувного батута в торговом центре
В Ростовской области 40-летний мужчина объявлен в розыск
В Аксайском районе будут судить мужчину, едва не убившего соседа
«Отдай это тело мне»: поклонники засыпали лайками звезду Playboy Марию Лиман
«Образ дня»: Вязанный костюм «Мисс Россия» Татьяны Котовой свел с ума подписчиков
«Попа на вес золота»: После откровенного фото пловчиху Юлию Ефимову позвали замуж
В Ростове-на-Дону студент ДГТУ разработал уникальный слуховой аппарат
В Таганроге грузовик смял иномарку
В Семикаракорском районе вандалы подожгли памятник советским воинам
Пьяный пассажир задержал вылет лайнера из «Платова» во «Внуково», устроив скандал на борту
В Дигорском ущелье Северной Осетии погибла 71-летняя туристка из Ростова-на-Дону
Сельскохозяйственная ярмарка 29 сентября 2018 в Ростове-на-Дону: где пройдет