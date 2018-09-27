В Ростове-на-Дону количество ДТП снизилось на 16%
Цифры были озвучены на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Ростове-на-Дону. Так, за 8 месяцев текущего года зафиксировано снижение количество ДТП на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В рамках заседания было отмечено, что основные причины дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими – это нарушение пешеходами правил дорожного движения, непропуск их водителями, а также столкновение транспортных средств из-за ошибок в очередности проезда. Специалисты видят выход не только в профилактике, но и грамотном распределении автомобильных потоков.
В частности, в Ростове-на-Дону выполнен первый этап работ по переводу городской автоматизированной системы управления дорожным движением на качественно иной уровень функционирования, предусматривающий создание единой информационной системы. Преобразования коснулись проспектов Шолохова, Театрального и улицы Большая Садовая.