В Таганроге три дня вода будет подаваться пониженным давлением

СЕГОДНЯ 09:18 2018-09-28T09:29:43+03:00

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Администрация Таганрога распространила официальное обращение к местным жителям. В течение трех дней аварийная бригада Водоканала планирует проводить ремонтные работы, потому холодная вода в жилые дома таганрожцев будет подаваться пониженным давление.

- На Донском техническом водоводе диаметром 1420 мм будут ликвидировать утечку с 08:00 1 октября до 4 числа, - пояснили власти города, добавляя, что Водоканал приносит свои извинения горожанам за доставленные неудобства.

Напомним, в эти же дни (с 1 по 3 октября) в городе запланирована штабная тренировка по гражданской обороне с органами управления, силами и средствами городского звена системы по предупреждению и ликвидации ЧС и ГО Таганрога, а также с проверкой работоспособности средств оповещения населения с включением электросирен.