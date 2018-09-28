Соцсети: в Левенцовке водитель автобуса сбил семью с двухмесячным малышом

СЕГОДНЯ 09:40 2018-09-28T10:20:45+03:00

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В Ростове-на-Дону в больницу доставили супругов с ребенком, которые пострадали на дороге. Как сообщили очевидцы, авария случилась вечером 27 сентября в Левенцовке.

- Водитель отвлекся на фонарь в автобусе и не увидел пешеходов, - утверждают ростовчане. - С ребенком все хорошо, маму увезли в БСМП, у папы переломы. Коляска помялась от удара.

По словам очевидца, сам водитель признался, что просто не увидел пешеходов на дороге, так как "они были в черном, и коляска темная".

Напомним, в минувшие выходные произошло сразу несколько аварий с участием пешеходов. В частности, на трассе Ростов - Таганрог водитель автомобиля «Лада Веста» сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Похожее ДТП случилось на дороге в сторону Азова, где водитель иномарки допустил наезд на мужчину (личность еще не установлена), а в Ростове сбили беременную женщину с двухлетним ребенком.