2018-09-28T10:19:18+03:00
Происшествия

В Азовском районе во время пожара погиб пенсионер

По факту проводится проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
В Азовском районе во время пожара погиб человекВ Азовском районе во время пожара погиб человекФото: Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС РО
Изменить размер текста:

В селе Кагальник (Азовский район) пожарные дознаватели выясняют причину возгорания со смертельным исходом. Трагедия случилась вечером 27 сентября на улице Карла Маркса, где загорелся частный дом.

- Есть погибший, - пояснили в ГУ МЧС России по Ростовской области, добавляя, что в тушении участвовали 9 человек, которые задействовали две единицы техники.

Также в четверг, 27 сентября, в службы экстренного реагирования Новочеркасска поступило сообщение о пожаре в частном доме по переулку Баклановский. Когда на место прибыли первые расчеты, огонь распространился по площади 30 квадратных метров. Через 15 минут удалось локализовать пламя, а затем и полностью ликвидировать. Пострадал один человек.

ВНИМАНИЕ!

Главное управление МЧС России по Ростовской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Перетащил на тачке: в Ростове-на-Дону мужчина похитил из строящегося дома инструменты и оборудование на 2 млн рублей
В Ростове-на-Дону грузовик насмерть сбил пенсионерку
В Шахтах подпольный клуб работал под вывеской «Домашняя кухня»
В Ростове-на-Дону презентовали виртуальный музей Александра Солженицына
Из Ростова-на-Дону открываются новые авиарейсы в Бишкек и Ереван
В центре Ростова-на-Дону сгорели гараж и крыша частного дома
В Ростове-на-Дону стартовала акция «Сдай макулатуру - спаси дерево!»
Соцсети: в Левенцовке водитель автобуса сбил семью с двухмесячным малышом
В Таганроге три дня вода будет подаваться пониженным давлением
В Ростове-на-Дону количество ДТП снизилось на 16%
В Ростовской области пресекли две попытки передать наркотики в исправительные колонии
В Ростовской области задержали мужчину, который ограбил аптеку, вооружившись монтировкой
Более 840 свалок ликвидировали в Ростовской области
Приток инвестиций в Ростовскую область в текущем году вырос на 4 процента
В Ростове-на-Дону в парке 1 Мая будут показывать фильмы
В Ростове-на-Дону 9-летний мальчик разбил голову, упав с дырявого надувного батута в торговом центре
В Ростовской области 40-летний мужчина объявлен в розыск
В Аксайском районе будут судить мужчину, едва не убившего соседа
«Отдай это тело мне»: поклонники засыпали лайками звезду Playboy Марию Лиман
«Образ дня»: Вязанный костюм «Мисс Россия» Татьяны Котовой свел с ума подписчиков
«Попа на вес золота»: После откровенного фото пловчиху Юлию Ефимову позвали замуж
В Ростове-на-Дону студент ДГТУ разработал уникальный слуховой аппарат
В Таганроге грузовик смял иномарку
В Семикаракорском районе вандалы подожгли памятник советским воинам
Пьяный пассажир задержал вылет лайнера из «Платова» во «Внуково», устроив скандал на борту
В Дигорском ущелье Северной Осетии погибла 71-летняя туристка из Ростова-на-Дону
Сельскохозяйственная ярмарка 29 сентября 2018 в Ростове-на-Дону: где пройдет