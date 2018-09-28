В Азовском районе во время пожара погиб пенсионер

СЕГОДНЯ 10:08 2018-09-28T10:19:18+03:00

В Азовском районе во время пожара погиб человек Фото: Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС РО

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В селе Кагальник (Азовский район) пожарные дознаватели выясняют причину возгорания со смертельным исходом. Трагедия случилась вечером 27 сентября на улице Карла Маркса, где загорелся частный дом.

- Есть погибший, - пояснили в ГУ МЧС России по Ростовской области, добавляя, что в тушении участвовали 9 человек, которые задействовали две единицы техники.

Также в четверг, 27 сентября, в службы экстренного реагирования Новочеркасска поступило сообщение о пожаре в частном доме по переулку Баклановский. Когда на место прибыли первые расчеты, огонь распространился по площади 30 квадратных метров. Через 15 минут удалось локализовать пламя, а затем и полностью ликвидировать. Пострадал один человек.

ВНИМАНИЕ!

Главное управление МЧС России по Ростовской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.