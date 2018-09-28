2018-09-28T11:03:35+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону стартовала акция «Сдай макулатуру - спаси дерево!»

Самых активных обещают наградить
Ольга ГОПАЛО
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Жителям Ростова-на-Дону предлагают спасти деревья от вырубки. Фото: ГОПАЛО Ольга.Жителям Ростова-на-Дону предлагают спасти деревья от вырубки. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В Ростове-на-Дону стартовала акция «Сдай макулатуру - спаси дерево!». Задача - собрать бумажный мусор. По мнению чиновников, это частично решит проблему сортировки отходов в городе, так как бумага составляет большой процент в общей массе бытовых отходов. Но ее можно сдать на вторичную переработку, тем самым сохранив от вырубки деревья.

Планируется, что в акции примут участие школьники, студенты, учащиеся, а также сотрудники городских предприятий, в том числе и коммунальных. Кроме того, к ней могут присоединиться все желающие. Для этого нужно собрать более 300 килограммов макулатуры, после чего отправить заявку на электронную почту организаторов (адреса см. ниже).

Вывозить собранную макулатуру будут до 5 октября. В качестве макулатуры можно собирать глянцевые журналы, газеты, офисную бумагу, тетради, крафт-бумагу, офисная и канцелярская бумага бумажную упаковку, картон, книги, не представляющие литературной ценности и другое. Макулатура перевязывается бечевкой в стопки и укладывается в коробки, мешки.

Обещают, что активные участники и победители будут награждены призами, получат благодарности и грамоты. Итогом акции станет создание 20 октября общенародной зеленой зоны в микрорайоне «Суворовский».

КОНКРЕТНО

На какие адреса писать заявки: ecoporiadok@mail.ru, ecology52@mail.ru, blag61@mail.ru.

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