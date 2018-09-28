2018-09-28T11:57:53+03:00
Происшествия

В центре Ростова-на-Дону сгорели гараж и крыша частного дома

Причина пожара выясняется
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В центре Ростова-на-Дону сгорели постройки частного домовладения. Как сообщают очевидцы, пожар случился утром 28 сентября на улице Гоголевской.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 7:49, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - В 8:29 огонь удалось локализовать, а затем ликвидировать.

По предварительным данным, сначала загорелся гараж, а затем огонь перекинулся на крышу частного дома. В тушении участвовали свыше 30 пожарных, которые задействовали восемь единиц техники. Во время происшествия никто не пострадал.

Пожар на Гоголевой 28.9.2018.Ростов Главный в Instagram https://www.instagram.com/rostovnadonuvk/ Ростов Главный в Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAESGLMFNfRT7TLdp2g Ростов Главный в ВК https://vk.com/rostovnadonu Чат Ростова https://t.me/rostovnadonuchat

Напомним, в селе Кагальник Азовского района во время пожара погиб 65-летний пенсионер. Трагедия случилась вечером 27 сентября на улице Карла Маркса, где загорелся частный дом. Спасатели прибыли за оперативное время, но выручить хозяина не успели.

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