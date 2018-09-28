2018-09-28T11:41:27+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону презентовали виртуальный музей Александра Солженицына

Он будет работать на базе Южного федерального университета
Ольга КУБЫШЕВА
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&ensp;Фото: Ольга КУБЫШЕВА
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В эти дни в стенах Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ проходит Международная научная конференция «Личность и творчество А.И. Солженицына в контексте мировой культуры». Там же презентовали и виртуальный музей писателя, который рассказывает о годах жизни в донской столице. В этом году ему исполняется сто лет.

Известно, что в основу проекта легли различные фото- и видеоматериалы, записи из личного архива Александра Исаевича и интервью с людьми, лично общавшимися с Нобелевским лауреатом. Там же можно пройти тест на знание его творчества.

Один из самых уникальных артефактов - фотографии страниц из десятитомного романа «Красное колесо». В его печатном варианте супруга писателя Наталья Дмитриевна черной ручкой делала правки, внесения которых требовал автор текста.

Виртуальный музей состоит сразу из нескольких разделов, в том числе «Отдел редкой книги Зональной научной библиотеки», «Беседа с Еленой Мостовской» - интервью с гражданской женой близкого друга писателя Эмилия Мазина, «Россия-Германия» - в нем собраны материалы научного семинара, который проходил в Университете имени Гумбольдта в Берлине. А в «Фотогалерее» можно найти личные фотографии как самого писателя, так и снимки старого Ростова времен детства и юношества Солженицына.

Кроме того, на сайте музея размещено большое количество научных статей, затрагивающих проблематику творчества публициста, а также блок мнений экспертов касательно установки ему памятника в Ростове-на-Дону.

&ensp; Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Фото: Ольга КУБЫШЕВА

В ЮФУ уверены, что данный музей - это попытка приложения научного подхода к систематизации тех уникальных «ростовских» материалов, связанных с жизнью и творчеством Солженицына, которые есть. По мнению директора Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Натальи Архипенко, самая главная проблема заключается в том, что сегодня мы все еще оказываемся неспособны осознать весь масштаб личности писателя и его роль в контексте мировой культуры. Поэтому основная цель создания виртуального музея - не только привлечение внимания большего количества людей к творчеству и личности писатели, но и попытка осознать его роль, значение и место как в русской, так и в мировой культуре.

В рамках конференции планируется проведение заседаний, на которых выступят исследователи более чем из двух десятков вузов России, Грузии, США, Венгрии и Литвы. А во время юбилейного года пройдут научно-популярные лекции, посвященные Солженицыну, и будет представлено учебно-методическое пособие по изучению его творчества.

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