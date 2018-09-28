2018-09-28T11:40:21+03:00
Туризм

Из Ростова-на-Дону открываются новые авиарейсы в Бишкек и Ереван

В столицу Кыргызстана можно улететь уже сегодня
Илья БОГОМОЛОВ
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Ростовский аэропорт Платов ввел два новых регулярных рейса на ближнее зарубежье - Бишкек и Ереван. Они будут осуществляться на лайнерах отечественного производства «Сухой Суперджет-100».

Полеты в Бишкек выполняются с 28 сентября, еженедельно. Самолеты отправляются из Ростова в 23:25 по пятницам, прилетают в Бишкек в 6:20 по местному времени (это в 3:20 по Москве). Обратный рейс из столицы Кыргызстана - по субботам в 7:40 (в 4:40 по московскому времени), прилет в Ростов - в 8:35.

Новый рейс в Ереван откроется с 1 октября. Он будет осуществляться три раза в неделю – по понедельникам, средам и воскресеньям. Вылет из Ростова в 7:35, прилет в Ереван в 10:05 по местному времени (в 9:05 по Москве), обратный рейс - в 15:15 по местному, прилет в Ростов - в 15:50. Добавим, что полеты из Платова в этом направлении уже действуют - четыре раза в неделю.

- В сентябре количество пассажирских направлений составило 47 маршрутов, в том числе 39 регулярных, включающих: 23 – внутрироссийских, 10 – международных, 6 – в страны СНГ, - сообщает Департамент стратегических коммуникаций аэропорта Платов.

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