В Шахтах подпольный клуб работал под вывеской «Домашняя кухня»

СЕГОДНЯ 11:42 2018-09-28T11:42:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Шахтах накрыли подпольный игорный клуб, который работал вблизи железнодорожного вокзала под вывеской «Домашняя кухня». Но конспирация не помогла. В конце июля туда нагрянули полицейские с обыском.

- Выявлена незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте.

Напомним, в Ростове накрыли игорный клуб, который находился в помещении похоронного бюро. Днем здесь реально продавали гробы и венки, а вечером приходили уже другие посетители. Обычный человек увидеть покерный стол не мог, он находился не в выставочном зале, а в одной из служебных комнат. В ходе обыска подвального помещения, где располагался клуб нашли около пяти тысяч игровых фишек на сумму более 7 миллионов рублей, 37 колод игральных карт и иные предметы и атрибуты игорного бизнеса.