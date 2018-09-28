В Ростове-на-Дону грузовик насмерть сбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 12:26 2018-09-28T12:29:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 28 сентября, на улице Днепропетровской под колесами грузовика погибла пенсионерка.

- Решила перейти дорогу, не доходя десять метров до пешеходного перехода, на запрещающий сигнал светофора, - рассказал очевидец. - Да не просто перейти, а перебежать.

Грузовик, остановившийся на перекрестке, начал движение на зеленый сигнал светофора. Когда пенсионерка выскочила на дорогу, водитель попытался затормозить, но было уже поздно.

Напомним, в минувшие выходные произошло сразу несколько аварий с участием пешеходов. В частности, на трассе Ростов - Таганрог водитель автомобиля «Лада Веста» сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Похожее ДТП случилось на дороге в сторону Азова, где водитель иномарки допустил наезд на мужчину (личность еще не установлена), а в Ростове сбили беременную женщину с двухлетним ребенком.