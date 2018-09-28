2018-09-28T12:29:23+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону грузовик насмерть сбил пенсионерку

По факту проводится проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"
Изменить размер текста:

В пятницу, 28 сентября, на улице Днепропетровской под колесами грузовика погибла пенсионерка.

- Решила перейти дорогу, не доходя десять метров до пешеходного перехода, на запрещающий сигнал светофора, - рассказал очевидец. - Да не просто перейти, а перебежать.

Грузовик, остановившийся на перекрестке, начал движение на зеленый сигнал светофора. Когда пенсионерка выскочила на дорогу, водитель попытался затормозить, но было уже поздно.

Напомним, в минувшие выходные произошло сразу несколько аварий с участием пешеходов. В частности, на трассе Ростов - Таганрог водитель автомобиля «Лада Веста» сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Похожее ДТП случилось на дороге в сторону Азова, где водитель иномарки допустил наезд на мужчину (личность еще не установлена), а в Ростове сбили беременную женщину с двухлетним ребенком.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Перетащил на тачке: в Ростове-на-Дону мужчина похитил из строящегося дома инструменты и оборудование на 2 млн рублей
В Шахтах подпольный клуб работал под вывеской «Домашняя кухня»
В Ростове-на-Дону презентовали виртуальный музей Александра Солженицына
Из Ростова-на-Дону открываются новые авиарейсы в Бишкек и Ереван
В центре Ростова-на-Дону сгорели гараж и крыша частного дома
В Ростове-на-Дону стартовала акция «Сдай макулатуру - спаси дерево!»
В Азовском районе во время пожара погиб пенсионер
Соцсети: в Левенцовке водитель автобуса сбил семью с двухмесячным малышом
В Таганроге три дня вода будет подаваться пониженным давлением
В Ростове-на-Дону количество ДТП снизилось на 16%
В Ростовской области пресекли две попытки передать наркотики в исправительные колонии
В Ростовской области задержали мужчину, который ограбил аптеку, вооружившись монтировкой
Более 840 свалок ликвидировали в Ростовской области
Приток инвестиций в Ростовскую область в текущем году вырос на 4 процента
В Ростове-на-Дону в парке 1 Мая будут показывать фильмы
В Ростове-на-Дону 9-летний мальчик разбил голову, упав с дырявого надувного батута в торговом центре
В Ростовской области 40-летний мужчина объявлен в розыск
В Аксайском районе будут судить мужчину, едва не убившего соседа
«Отдай это тело мне»: поклонники засыпали лайками звезду Playboy Марию Лиман
«Образ дня»: Вязанный костюм «Мисс Россия» Татьяны Котовой свел с ума подписчиков
«Попа на вес золота»: После откровенного фото пловчиху Юлию Ефимову позвали замуж
В Ростове-на-Дону студент ДГТУ разработал уникальный слуховой аппарат
В Таганроге грузовик смял иномарку
В Семикаракорском районе вандалы подожгли памятник советским воинам
Пьяный пассажир задержал вылет лайнера из «Платова» во «Внуково», устроив скандал на борту
В Дигорском ущелье Северной Осетии погибла 71-летняя туристка из Ростова-на-Дону
Сельскохозяйственная ярмарка 29 сентября 2018 в Ростове-на-Дону: где пройдет