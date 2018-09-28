2018-09-28T12:49:48+03:00
Происшествия

Перетащил на тачке: в Ростове-на-Дону мужчина похитил из строящегося дома инструменты и оборудование на 2 млн рублей

Злоумышленник шесть раз возвращался на место преступления
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Полицейские задержали подозреваемого в краже, ранее уже судимогоПолицейские задержали подозреваемого в краже, ранее уже судимогоФото: Иван ВИСЛОВ
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В Ростове-на-Дону задержали 28-летнего мужчину, которого подозревают в краже на 2 млн рублей. Согласно официальной версии, он обворовал строящийся дом.

- Злоумышленник шесть раз проникал внутрь и вывозил на тачке имущество к себе домой, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области. - В частности, похитил электроинструменты, оборудование для бассейна, сантехника, кондиционеры и насосные станции.

Когда хозяин приехал на строительную площадку, то схватился за голову, а затем обратился в полицию, оценив ущерб в 2 млн рублей. Стражи порядка провели оперативно-разыскные мероприятия, вычислив возможного подозреваемого.

- Украденное он продал знакомому, но полицейские изъяли похищенное и вернули законному владельцу, - пояснили в пресс-службе ведомства.

По факту возбуждено уголовное дело, на время расследования которого подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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