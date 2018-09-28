В Ростовской области задержали налетчика, который избил и ограбил прохожую

СЕГОДНЯ 13:03 2018-09-28T13:16:39+03:00

В Ростовской области задержали грабителя, который напал на женщину Фото: Мила СТРИЖ

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В городе Зверево под следствием оказался местный житель, которого подозревают в нападении на прохожую. Согласно официальной версии, он избил женщину, у которой отобрал сумку, где находились 40 тысяч рублей и две банковские карты.

- Патрулирующие территорию участковые заметили убегающего мужчину, после чего доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, - рассказали в правоохранительных органах.

Как оказалось, в феврале мужчина освободился из мест лишения свободы, после чего вышел на большую дорогу. Сейчас стражи порядка проверяют его на причастность к серии аналогичных преступлений. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Ростове задержали мужчину, который обворовал строящийся дом. Среди похищенного – отопительное оборудование, электроинструменты, сантехника, кондиционеры и насосные станции. Общая сумма материального ущерба составила около двух миллионов рублей.