2018-09-28T14:49:47+03:00
Происшествия

В Аксайском районе будут судить мужчину, который в отделе полиции ударил участкового

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Аксайском районе будут судить мужчину, который в отделе полиции ударил участковогоВ Аксайском районе будут судить мужчину, который в отделе полиции ударил участкового
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В Аксайском районе будут судить местного жителя, которого подозревают в применении насилия в отношения представителя власти. По версии следствия, 21 августа обвиняемого, совершившего административное правонарушение, доставили в отдел полиции, где мужчина устроил дебош.

- Он нанес один удар кулаком в область головы участковому уполномоченному полиции, причинив его телесные повреждения, - рассказали в СУ СК России по Ростовской области. - В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее вынесли приговор жителю донского региона, который теперь должен заплатить штраф в 70 тысяч рублей. Мужчина укусил автоинспектора за руку, когда тот составлял протокол об административном правонарушении. В суде он полностью признал свою вину и принес извинения сотруднику полиции.

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