В Ростове-на-Дону гастрофестивалем отметят пятилетие знака «Сделано на Дону»

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-28T15:01:52+03:00

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В субботу, 6 октября, в Ростове-на-Дону впервые пройдет гастрофестиваль «Сделано на Дону». Масштабный городской праздник, в котором примут участие более 40 донских производителей и рестораторов, посвятят юбилею системы добровольной сертификации продукции и услуг.

С 13:00 до 18:00 в Парке имени Октябрьской революции гостей ждут мастер-классы, дегустации, ярмарка и другие интерактивы от участников. На главной сцене фестиваля выступят известные ростовские кавер-группы, пройдут тематические конкурсы и викторины. Там же желающих познакомят с искусством карвинга и раскроют их творческие способности на мастер-классах handmade-изделий, а для маленьких посетителей фестиваля будут работать многочисленные анимационные зоны.

Как рассказали организаторы, ведущие шеф-повара донского края поделятся секретами кулинарного дела и научат готовить по авторским рецептам. А изюминкой праздника станет масштабный мастер-класс с участием представители компаний – обладателей знака системы «Сделано на Дону». Вместе с ведущим программы «Поедем, поедим!» Джоном Уорреном и под руководством ростовских шеф-поваров здесь приготовят любимую окрошку из донских продуктов.

Масштабный городской праздник, в котором примут участие более 40 донских производителей и рестораторов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

НАША СПРАВКА

Знак «Сделано на Дону» - дополнительный гарант качества продукции. Он присваивается лишь тем компаниям, которые успешно прошли процедуру сертификации. Система добровольной сертификации продукции и услуг стартовала в 2013 году по инициативе Правительства Ростовской области. За пять лет более 50 компаний подтвердили соответствие строгим требованиям стандарта качества.