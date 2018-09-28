2018-09-28T15:28:14+03:00
Происшествия

В Ростовской области мужчина на машине вывез 14-летнюю школьницу на пустырь, где изнасиловал

Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростовской области мужчина изнасиловал школьницу.В Ростовской области мужчина изнасиловал школьницу.Фото: СУ СК России по РО
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Житель Семикаракорского района подозревается в изнасиловании несовершеннолетней. Согласно официальной версии, 25-летний мужчина обманом заманил 14-летнюю школьницу в машину и вывез в безлюдное место, где изнасиловал.

- В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения по стражу, - рассказали в СУ СК России по РО. - По уголовному делу выполняются необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в Батайске арестовали 47-летнего мужчину. По версии следствия, в прошлом году подозреваемый, находясь по месту своего жительства - в арендованном домовладении, применяя насилие, совершил изнасилование двух 15-летних девочек. Учитывая обстоятельства и тяжесть подозрений, на время расследования уголовного дела мужчина взят под стражу.

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