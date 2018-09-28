2018-09-28T16:59:49+03:00
Происшествия

Свадебный "Мерседес" раскурочило во время аварии в Ростове-на-Дону

Жених и невеста находились внутри
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".
Изменить размер текста:

Сегодня, 28 сентября, в Ростове-на-Дону произошло ДТП с автомобилем, который вез молодоженов. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, в 13:20 на улице Оганова в аварию попала свадебная машина. После столкновения с "Киа" перевязанный ленточкой "Мерседес Гелендваген" врезался в препятствие и перевернулся. Жених с невестой,находившиеся внутри, не пострадали, но в больницу увезли пассажирку с переднего сиденья. Данную информацию предварительно подтверждают и сотрудники полиции, которые проводят проверку по факту ДТП. В сети появились фото и видео с места происшествия.

- Дружка вся в крови была. Видно, на ее бок упали. Невеста в шоковом состоянии, но целая, - написала в комментариях ростовчанка Юлия Кошелева. - Невесту прям очень жалко... Ее в этом пышном платье в окно вытаскивали.

Очевидцы отмечают, что вторая машина и находившиеся в ней мужчина с ребенком практически не пострадали, а вот "Мерседес" прямо-таки раскурочило.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зверево остался без воды из-за аварии на водоводе
В Ростовской области мужчина на машине вывез 14-летнюю школьницу на пустырь, где изнасиловал
В Ростове-на-Дону гастрофестивалем отметят пятилетие знака «Сделано на Дону»
В Аксайском районе будут судить мужчину, который в отделе полиции ударил участкового
В Ростовской области задержали налетчика, который избил и ограбил прохожую
Перетащил на тачке: в Ростове-на-Дону мужчина похитил из строящегося дома инструменты и оборудование на 2 млн рублей
В Ростове-на-Дону в районе рынка "Уют" грузовик насмерть сбил пенсионерку
В Шахтах подпольный клуб работал под вывеской «Домашняя кухня»
В Ростове-на-Дону презентовали виртуальный музей Александра Солженицына
Из Ростова-на-Дону открываются новые авиарейсы в Бишкек и Ереван
В центре Ростова-на-Дону сгорели гараж и крыша частного дома
В Ростове-на-Дону стартовала акция «Сдай макулатуру - спаси дерево!»
В Азовском районе во время пожара погиб пенсионер