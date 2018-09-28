Свадебный "Мерседес" раскурочило во время аварии в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 15:40 2018-09-28T16:59:49+03:00

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Сегодня, 28 сентября, в Ростове-на-Дону произошло ДТП с автомобилем, который вез молодоженов. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, в 13:20 на улице Оганова в аварию попала свадебная машина. После столкновения с "Киа" перевязанный ленточкой "Мерседес Гелендваген" врезался в препятствие и перевернулся. Жених с невестой,находившиеся внутри, не пострадали, но в больницу увезли пассажирку с переднего сиденья. Данную информацию предварительно подтверждают и сотрудники полиции, которые проводят проверку по факту ДТП. В сети появились фото и видео с места происшествия.

- Дружка вся в крови была. Видно, на ее бок упали. Невеста в шоковом состоянии, но целая, - написала в комментариях ростовчанка Юлия Кошелева. - Невесту прям очень жалко... Ее в этом пышном платье в окно вытаскивали.

Очевидцы отмечают, что вторая машина и находившиеся в ней мужчина с ребенком практически не пострадали, а вот "Мерседес" прямо-таки раскурочило.