Зверево остался без воды из-за аварии на водоводе

СЕГОДНЯ 16:11 2018-09-28T16:13:25+03:00

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В редакцию газеты "Комсомольская правда Ростов" позвонил житель Зверево Михаил Майоров. Мужчина сообщил, что горожане уже почти неделю сидят без воды. В местной администрации прокомментировали, что утром 27 сентября на Гуково-Гундоровском водоводе (Каменский район Ростовской области) произошел порыв.

- В городе создана оперативная группа, введен режим "Повышенная готовность". Обеспечен подвоз воды во все учреждения социальной сферы. Подвоз воды населению осуществляется водовозками, заявки от жителей принимаются по телефону, - сообщили чиновники. - На 10 часов утра 28 сентября принято около ста заявок.

Известно, что на месте аварии непрерывно работают две бригады специалистов при поддержке десяти единиц техники. Личный контроль ситуации осуществляют представители ресурсоснабжающей организации, регионального министерства ЖКХ, МЧС России, администраций городов Гуково и Зверево.

АЛЛО!

Заявки на подвоз воды принимаются по телефонам: 4-12-12, 6-00-23, 112.