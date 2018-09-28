2018-09-28T16:13:25+03:00
Происшествия

Зверево остался без воды из-за аварии на водоводе

Спасатели подвозят воду жителям города
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Для обеспечения жителей водой в город прибыло 4 дополнительных автоцистерны. Фото: администрация Зверево.Для обеспечения жителей водой в город прибыло 4 дополнительных автоцистерны. Фото: администрация Зверево.
Изменить размер текста:

В редакцию газеты "Комсомольская правда Ростов" позвонил житель Зверево Михаил Майоров. Мужчина сообщил, что горожане уже почти неделю сидят без воды. В местной администрации прокомментировали, что утром 27 сентября на Гуково-Гундоровском водоводе (Каменский район Ростовской области) произошел порыв.

- В городе создана оперативная группа, введен режим "Повышенная готовность". Обеспечен подвоз воды во все учреждения социальной сферы. Подвоз воды населению осуществляется водовозками, заявки от жителей принимаются по телефону, - сообщили чиновники. - На 10 часов утра 28 сентября принято около ста заявок.

Известно, что на месте аварии непрерывно работают две бригады специалистов при поддержке десяти единиц техники. Личный контроль ситуации осуществляют представители ресурсоснабжающей организации, регионального министерства ЖКХ, МЧС России, администраций городов Гуково и Зверево.

АЛЛО!

Заявки на подвоз воды принимаются по телефонам: 4-12-12, 6-00-23, 112.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свадебный "Мерседес" раскурочило во время аварии в Ростове-на-Дону
В Ростовской области мужчина на машине вывез 14-летнюю школьницу на пустырь, где изнасиловал
В Ростове-на-Дону гастрофестивалем отметят пятилетие знака «Сделано на Дону»
В Аксайском районе будут судить мужчину, который в отделе полиции ударил участкового
В Ростовской области задержали налетчика, который избил и ограбил прохожую
Перетащил на тачке: в Ростове-на-Дону мужчина похитил из строящегося дома инструменты и оборудование на 2 млн рублей
В Ростове-на-Дону в районе рынка "Уют" грузовик насмерть сбил пенсионерку
В Шахтах подпольный клуб работал под вывеской «Домашняя кухня»
В Ростове-на-Дону презентовали виртуальный музей Александра Солженицына
Из Ростова-на-Дону открываются новые авиарейсы в Бишкек и Ереван
В центре Ростова-на-Дону сгорели гараж и крыша частного дома
В Ростове-на-Дону стартовала акция «Сдай макулатуру - спаси дерево!»
В Азовском районе во время пожара погиб пенсионер