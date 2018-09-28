В Ростовском филиале МГТУ ГА проходит Международная научно-практическая конференция АВИАТРАНС-2018

СЕГОДНЯ 19:03 2018-09-28T19:03:32+03:00

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Учредителем конференции ежегодно по традиции выступает Федеральное агентство воздушного транспорта «Росавиация». Организатор мероприятия, Ростовский филиал МГТУ ГА www.rfmstuca.ru, проводит конференцию при поддержке ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии».

Участники мероприятия – руководители и специалисты авиационной отрасли, а также руководители и специалисты научно-исследовательских, проектных, транспортных организаций Российской Федерации и стран СНГ, ученые и преподаватели транспортных вузов России, стран СНГ и других государств. Эксперты встречаются с целью обмена опытом и обсуждения актуальных проблем развития воздушного транспорта. (читайте далее)