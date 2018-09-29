2018-09-29T09:25:36+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пройдет велоквест #ОстановиВИЧРостов

Желающих принять участие ждут 30 сентября в 15:00 в парке Горького
Ольга ГОПАЛО
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Желающих принять участие ждут 30 сентября в 15:00 в парке Горького.Желающих принять участие ждут 30 сентября в 15:00 в парке Горького.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В воскресенье, 30 сентября, в Ростове-на-Дону пройдет велоквест #ОстановиВИЧРостов. Желающих принять в нем участие будут ждать с 15:00 до 18:00 в парке имени Максима Горького, у летней эстрады.

Как рассказали организаторы, в интерактивной игре каждый участник сможет проявить свои физические и интеллектуальные способности, узнать полезную информацию, весело провести время и побороться за приз победителя. Кроме того, каждый получит индивидуальный маршрут. Перемещаясь по нему на велосипеде, необходимо выполнять тематические задания и зарабатывать баллы. Победителя определят по максимальной сумме очков, собранной за наименьшее время. Общая продолжительность пути каждого велосипедиста составить около 12 километров, всего будет по шесть заданий, в том числе на знания о ВИЧ-инфекции и способах защиты.

Также желающие смогут сделать экспресс-тесты на ВИЧ и потренироваться в выборе наиболее успешных практик здорового образа жизни.

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