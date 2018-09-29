СЕГОДНЯ 11:33 2018-09-29T11:33:34+03:00

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Погода на выходные в Ростов-на-Дону 29-30 сентября 2018: обещают до плюс 21 градуса и без дождей. Так, если верить метеорологам, в субботу, 29 сентября, в донской столице днем воздух прогреется от плюс 15 до 21 градуса. Ветра почти не будет. Обещают солнечный день, без осадков. К вечеру похолодает до 14 градусов со знаком плюс.

В воскресенье, 30 сентября, столбики термометров опустятся. Синоптики прогнозируют до плюс 18 тепла и облачность. Северный ветер будет дуть со скоростью до пяти метров в секунду, временами его порывы будут достигать одиннадцати метров. На следующей рабочей неделе резкого похолодания не предвидится. Днем температура воздуха ожидается до плюс двадцати градусов тепла. В первые вторник и среду октября специалисты советуют прихватить с собой зонтики, в донской столице ожидаются незначительные осадки.