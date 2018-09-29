2018-09-29T11:49:14+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону полицейские сутки искали школьницу, ночевавшую у подруги

К стражам порядка с заявлением о пропаже обратилась мать 11-летней девочки
Ольга ГОПАЛО
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К стражам порядка с заявлением о пропаже обратилась мать 11-летней девочки.К стражам порядка с заявлением о пропаже обратилась мать 11-летней девочки.Фото: "КП" Архив
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В Ростове-на-Дону полиция города с ноги сбилась в поисках 11-летней девочки. Заявлением о пропаже написала мать школьницы. Она рассказала стражнам порядка, что не смогла отыскать дочь самостоятельно. Инцидент произошел в Советском районе донской столицы.

В итоге, полицейские опросили опросили друзей, знакомых и одноклассников исчезнувшего ребенка, а также тех, кто общался с ней в день исчезновения. Кроме того, ориентировки школьницы были переданы всем патрулирующим нарядам городской полиции.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, в течение суток пропавшую удалось отыскать. Оказалось, что девочка просто осталась ночевать у своей подруги.

- Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с подростком профилактическую беседу для предупреждения подобных ситуаций, - добавили в ведомстве.

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