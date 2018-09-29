2018-09-29T12:03:52+03:00
Общество

Жительница Ростова-на-Дону просит перенести остановку в центре города

По ее словам, горожанам будет удобнее выходить на Университетском
Ольга ГОПАЛО
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Жительница Ростова-на-Дону просит перенести остановку в центре города. Фото: ГОПАЛО Ольга.Жительница Ростова-на-Дону просит перенести остановку в центре города. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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Жительница Ростова-на-Дону просит перенести остановку в центре донской столицы. Об этом она написала на городском сервисе в надежде, что чиновники ее услышат, а земляки поддержат.

- В переулке Университетский находится гипермаркет, университеты, медицинский колледж, библиотеки, школа, областной стоматологический центр, дом малютки, управление МВД и другие организации, - говорится в обращении Аллы Сазыкиной на сервисе "Активный ростовчанин". - Поэтому остановка «Чехова» практически не востребована. Я работаю на Горького и часто сталкиваюсь с тем, что все просят выйти на Университетском. Хотя водители маршруток ругаются и говорят, что скоро будут останавливать только на остановочных комплексах. Нельзя ли сделать официальную остановку там?

Обращение горожанки пока поддержали всего несколько человек. Были и те, кто проголосовал против такой инициативы.

КОНКРЕТНО

Проголосовать можно здесь (перейти)

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