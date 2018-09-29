2018-09-29T12:22:53+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону движение в переулке Батумский будет односторонним

Выясняем, как еще изменятся схемы движения в донской столице в октябре
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, как еще изменятся схемы движения в донской столице.Выясняем, как еще изменятся схемы движения в донской столице.Фото: Сергей ГАПОН
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Ближайшее время изменения ждут автомобилистов, чей путь лежит через переулок Батумский, что в Ворошиловском районе города. Об этом сообщает Департамент транспорта Ростова-на-Дону. Известно, что нововведение вступит в силу с 13 октября. Речь идет о движении в Северном направлении. Кроме того, в октябре изменится схема движения и на других городских улицах.

КОНКРЕТНО

Что поменяется в октябре

с 4 октября по 1 ноября 2018:

Что: будет поэтапно ограничено движение транспортных средств по ул. Штахановского районе остановки «Лестница», но не более одной полосы в каждом направлении.

Причина: проведение работ по окраске конструкций надземного пешеходного перехода через улицу Штахановского,1.

С 6 октября 2018:

Что: будет введено ограничение максимальной скорости движения - 40км/ч по переулку Доломановский. Речь иде об участке от улицы Серафимовича до улицы Темерницкая.

Причина: обеспечения безопасности дорожного движенияю

С 6 октября 2018:

Что: будет запрещена остановка транспортных средств по адресу улица Текучева, 149 и проспект Соколова, 96.

Причина: обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности улично-дорожной сети

8 октября с 11:00 до 12:00:

Что: будет прекращено движение транспортных средств на улице Большая Садовая - на участке от проспекта Кировский до проспекта Ворошиловский, а также по проспекту Ворошиловский - на участке от улицы Большая Садовая до площади Гагарина.

Причина: проведение на территории Ростова-на-Дону эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019.

8 октября с 11:00 до 12:00:

Что: будет запрещена остановка (стоянка) транспортных средств на участке пр. Ворошиловский - от улицы Большая Садовая до площади Гагарина.

Причина: проведение на территории Ростова-на-Дону эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019.

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