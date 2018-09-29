2018-09-29T15:01:06+03:00
Общество

«Ну нельзя быть такой роскошной»: «Мисс Россия» Татьяна Котова сразила поклонников глубоким декольте

На ее странице тысячи комплиментов
ГОШЕВ Игорь
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Девушка из Ростовской области несколько лет пытается сделать сольную карьеру. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Девушка из Ростовской области несколько лет пытается сделать сольную карьеру. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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«Мисс Россия» Татьяна Котова сразила поклонников глубоким декольте. В своем Инстаграм красавица опубликовала портрет, от которого невозможно оторвать взгляд. Пост красавицы был посвящен ее путешествию.

- Можно сказать, впервые в жизни в Венеции, - написала она. - Погода не то чтобы лето, прохладно... Но красота архитектуры и сохранившегося города 17 века удивляет и восхищает.

kottovakottova
Можно сказать впервые в жизни в Венеции.
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Поклонники оживились от увиденного. Но не от местных красот, а от выреза у платья красавицы. Один из них попытался поддержать диалог со звездой:

- Красоты архитектуры я не заметил, а Вашу, несомненно, ДА!».

Но многие ограничились многочисленным комплиментами в адрес блондинки: «Глаза...ах какие глаза...нужно держать себя в руках, чтобы не утонуть в их омуте», «Ты, просто неземное совершенство! Ты небо, ты солнце, ты луна!», «Ну нельзя, нельзя, быть такой роскошной», «Даже придумать такую красоту было бы трудно, если бы глаза не видели, что ТЫ реально есть, божественно красивая Танюша!».

Пост красотки набрал больше тридцати тысяч лайков.

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