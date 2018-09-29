СЕГОДНЯ 17:33 2018-09-29T17:41:17+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируются отключения света на неделю 1-7 октября 2018 года. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируются отключения света на неделю 1-7 октября 2018 года

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Отключение света в Ростове-на-Дону на неделю 1-7 октября 2018 года: где и когда. Известен график отсутствия электричества в донской столице. Отключения запланированы в разных районах города. Как правило, все они в дневное время. Известно, что будут идти плановые работы. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет электричества в Ростове-на-Дону

1 октября с 09:00 до 17:00:

ул. Майская 1-13, 2-12; ул. 18-я линия 1-23, 2-30; пл. Карла Маркса 16-30, 7-11; ул. Советская 3-11; ул. Майская 1-13, 2-12; ул. 18-я линия 1-23, 2-30; пл. Карла Маркса 16-30, 7-11; ул. Советская 3-11.

1 октября с 09:00 до 13:00:

ул. Проселочная 19, 21/2; ул. Тружеников 11, 13, 70А. 1-2 октября с 09:00 до 17:00: ул. Восточная 32-48; просп. Кировский 88-90. 2 октября с 09:00 до 17:00: ул. Балашовская 1-7, 2-8; пер. Вагонный 2-12, 3-19; ул. Вагулевского 20-72, 27-95; ул. Лензаводская 5-9; пер. Солдатский 1-7, 2-8; ул. Чебанова 6-14, 9-17.

3 октября с 09:00 до 17:00:

ул. Ереванская 12-28, 15-27; ул. 30-я линия 2-8, 1-11; ул. 31-я линия 1-7, 2-8; ул. 32-я линия 1-17, 2-22.

4 октября с 09:00 до 17:00:

ул. Листопадова 107-121, 90-98; ул. 5-я линия 56-94, 55-101; ул. 1-я Баррикадная 3, 9, 9/10; ул. Верещагина 6, 10, 10Б; просп. Ставского 52.

5 октября с 09:00 до 17:00:

ул. 1-я Баррикадная 2/2, 2/1, 4; пл. Круглая 5; ул. Ленинградская 1; ул. Токарная 3. до 6 октября с 09:00 до 17:00: ул. 18-я улица 16-52, 23-55; ул. 19-я улица 1-153, 2-94; пер. Доломановский 137-171.

до 20 октября с 09:00 до 17:00:

ул. 2-я Киргизская 46-58, 67-91; ул. Казахская 58-74; пер. Обский 2-38, 3-17; пер. Уральский 1-31, 2-36; пер. Ухтомский 1-35, 2-38 ; ул. 2-я Киргизская 46-58, 67-91; ул. Казахская 58-74; пер. Обский 2-38, 3-17; пер. Уральский 1-31, 2-36; пер. Ухтомский 1-35, 2-38.