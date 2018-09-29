2018-09-29T18:02:44+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону заработала горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ

Эпидемиологи расскажут, где сделать прививку и уберечь детей от простудных заболеваний
Ольга ГОПАЛО
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Эпидемиологи расскажут, где сделать прививку и как уберечь детей от простудных заболеваний.Эпидемиологи расскажут, где сделать прививку и как уберечь детей от простудных заболеваний.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Ростове-на Дону заработала горячая линия по гриппу и ОРВИ. Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзор, специалисты будут принимать звонки в рабочее время сразу по двум телефонам (номера смотрите ниже, - прим. автр.).

По ним можно будет задать все интересующие вопросы по теме, в том числе, где сделать прививку, кому она положена бесплатно, какие существуют противопоказания, как правильно подготовиться к вакцинации, какая может возникнуть реакция и что делать. Кроме того, можно обсудить со специалистами состав вакцины, производителей, эффективность и наличие препарата в медицинских организациях. Там же расскажут, как уберечь детей от простудных заболеваний.

Напомним, за минувшую неделю в регионе заболели ОРВИ 10,4 тысячи человек, из которых треть - жители Ростова-на-Дону. Эпидемические пороги не превышены. Но врачи говорят, что сейчас самое время сделать прививку от гриппа: она защитит от возможных осложнений в будущем.

АЛЛО!

Есть вопросы, звоните по номерам: 8 (863) 251-06-12, 251-04-53.

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