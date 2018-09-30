2018-09-30T10:50:24+03:00
Общество

30 сентября жители Ростова-на-Дону могут сделать прививку от гриппа в парке и торговом центре

В донской столице работают мобильные пункты вакцинации
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове работают мобильные пункты, где можно сделать прививкуВ Ростове работают мобильные пункты, где можно сделать прививкуФото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Жителей Ростова-на-Дону приглашают сделать прививку от гриппа. В течение всего дня, 30 сентября, в городе будут работать мобильные пункты. В частности, с 10:00 до 13:00 можно сделать прививку на площади Толстого, с 11:00 до 14:00 - в торговом центре (проспект Стачки, 25), а также в парке культуры и отдыха имени Максима Горького, где пункт вакцинации будет работать до четырех часов.

- Пациентов с паспортом и полисом ОМС принимают врачи, которые делают обязательный осмотр, - пояснили в администрации города, добавляя, что прививка выполняется отечественной вакциной.

По словам начальника управления здравоохранения Надежды Левицкой, практика работы мобильных пунктов оправдывает себя, за неделю привилось более 3500 пациентов. Прививки делают в парках, в торговых центрах и на рынках, также можно обратившись в поликлинику по месту жительства или работы.

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