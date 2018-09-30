2018-09-30T11:19:48+03:00
Происшествия

Есть пострадавшие: В центре Ростова-на-Дону потушили крупный пожар в заброшенном здании

На месте работали 43 пожарных
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"
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В Ростове-на-Дону инспекторы пожарного надзора выясняют причину возгорания в заброшенном двухэтажном здании, расположенном на пересечении переулка Соборный и улицы Донской. Информация о сильном задымлении поступила около часа ночи 30 сентября.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 43 человека личного состава, которые задействовали 12 единиц техники, - пояснили в службе спасения.

Локализовать сильный огонь удалось в три часа ночи на площади 150 квадратных метров, а через полтора часа полностью ликвидировать. По предварительным данным, во время происшествия пострадали несколько человек. В социальных сетях, где уже появились снимки с пожара, очевидцы сообщили, что в больницу доставлены люди, оказавшиеся в момент происшествия в здании.

- Дом дореволюционной постройки, - добавили местные жители.

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