2018-09-30T11:33:24+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону мастер по ремонту обворовал хозяйку квартиры

Женщина написала заявление в полицию
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону задержали мужчину, которого подозревают в краже. Согласно официальной версии, житель Таганрога обворовал женщину, которая его наняла, чтобы он сделал ремонт в ее квартире. Предыстория была такова: ростовчанка нашла в Интернете объявление по оказанию услуг ремонта и договорилась о встрече с мастером. Когда хозяйка отвлеклась, злоумышленник украл 18 тысяч рублей.

- Через некоторое время женщина обнаружила пропажу, после чего написала заявление, - пояснили rostov.kp.ru в правоохранительных органах Ростовской области.

Когда мужчину вычислили и задержали, он успел потратить деньги на собственные нужды. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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