В Ростове-на-Дону назвали лучших водителей уборочной техники

СЕГОДНЯ 12:18 2018-09-30T12:18:55+03:00

По традиции конкурс среди водителей проходил в Ворошиловском районе на площадке перед стадионом СКА. Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

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В субботу, 29 сентября, в Ростове состоялся последний конкурс из серии «Лучший работник ЖКХ». На этот раз состязались водители уборочной техники. Площадкой для демонстрации профессионального мастерства стала территория перед стадионом СКА, которую специально для этого оборудовали (нанесли разметку, установили ограждение и кегли).

- Состязания были организованы среди водителей трех видов машин: мини-погрузчиков, с помощью которых подбирают и грузят мусор, - рассказали в администрации Ростова-на-Дону. - А также вакуумных подметательно-уборочных машин, которые очищают асфальт от пыли (среди работников ЖКХ их называют «пылесосами») и комбинированных авто (зимой используют для уборки снега, а в теплое время года как грузовики).

Каждый район города представляли по три водителя. Конкурс состоял из двух частей - теоретической (проверка ПДД, устройства машины и рабочего регламента) и практической части. В итоге победителями стали коммунальщики Ворошиловского и Пролетарского районов.